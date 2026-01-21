Katy Perry saniyeler içinde 300 bin dolar kazandı...

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Perry'nin Suudi Arabistan'da kazandığı para sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, "Bir konser değil, servetlik performans", "Dakikada servet kazandı" gibi yorumlarla Perry'nin kazancını tartışmaya açtı.

Bazı paylaşımlarda Joy Awards'ın artık sadece bir ödül töreni değil, küresel şov dünyasının en pahalı sahnelerinden biri haline geldiği vurgulandı.