Katy Perry Orlando Bloom Bodrum'da aşka geldiler! Öpmeye doyamadı
Dünyaca ünlü oyuncu Orlando Bloom ile şarkıcı Katy Perry, tatile devam ediyor. İtalya ve Yunanistan'dan sonra Bodrum'a geçen ünlü çift, denizde aşka gelip öpüştü.
Geçen yılın ağustos ayında Daisy adını verdikleri bir kız çocuk sahibi olan dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, Oscar ödüllü eşi Orlando Bloom ile tatil rotasını Bodrum'a çevirdi. Yunanistan üzerinden ilçeye giriş yapan çift, dün kaldıkları otelin iskelesinde objektiflere takıldı. Katy Perry’nin doğum kilolarından kurtulamadığı görüldü.
Perry ve Bloom, akşama doğru ise kürek sörfü yapıp, daha sonra kendilerini serin sulara bıraktı. Deniz içerisinde bir ara aşka gelip, öpüşen çift, iskeleden çıkarak odalarının yolunu tuttu.
İkili, sabah saatlerinde kısa deniz sefasının ardından şezlonga geçerek, güneşlenmeyi tercih etti.
Daha önce The Mirror gazetesine nişanlısı Katy Perry ile tanışma hikayelerini anlatan Orlando Bloom, her şeyin 2016 yılındaki Altın Küre Ödülleri gecesinde başladığını söylemişti.