Katy Perry, Kanada'nın eski başbakanıyla yakalandı!

Katy Perry, Kanada turnesi kapsamında şu sıralar ülke genelinde konserler veriyor. Ünlü şarkıcının bu akşam Ottawa'da sahneye çıkması, ertesi gün ise yeniden Montreal'de performans sergilemesi bekleniyor.

BEKARLIĞIN TADINI ÇIKARIYORLAR

Katy Perry, uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Orlando Bloom ile yollarını ayırmış, ayrılığın ardından bekar hayatına dönmüştü. Eski çiftin bir kız çocuğu bulunuyor. Justin Trudeau ise 2023 yılında 18 yıllık eşi Sophie ile resmen ayrılmıştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İkilinin buluşması, sosyal medyada da gündem oldu.

KATY PERRY KİMDİR?

Tam ismi Katheryn Elizabeth Hudson olan sanatçı, 25 Ekim 1984 yılında Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde dünyaya geldi. Annesi Marry Perry, babası Keith Hudson'dur. Angela ve David adında iki kardeşi bulunur.

37 yaşında olan sanatçı, aslen Amerikalıdır.

Katy Perry Kiminle Evli, Kaç Çocuğu Var?

Katy Perry, 2012 yılında Russell Brand ile olan evliliğini bitirdi. 2016 yılından beri Orlando Bloom ile birlikte oldu. Katy Perry ve Orlando Bloom evlenmedi ancak birlikte yaşadı ama evlenmedi. Çiftin Daisy Dove Bloom adında bir çocuğu bulunuyor.