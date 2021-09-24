Katolik papazıydı Mevlana’dan etkilenip Müslüman oldu
ABD’de Katolik papazıyken Mevlana’dan etkilenip Müslüman olan Prof. Dr. Craig Victor Fenter, Konya’ya yerleşti. ‘İsmail’ adını alan Fenter, "Olmam gereken yerin burası, Mevlana kenti Konya olduğunu biliyordum" dedi.
ABD'li Katolik papaz Prof. Dr. Craig Victor Fenter, Mevlana Celaleddin-i Rumi'den ve öğretilerinden etkilenip İslamiyet'i seçerek "İsmail" adını aldı.
ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde 1955'te dünyaya gelen ve Los Angeles'ta büyüyen Fenter, ailesinin isteğiyle Katolik okuluna giderek papaz oldu. Yaklaşık 10 yıl görev yapan Fenter, bu süreçte aldığı akademik eğitiminin sonunda profesör olarak üniversitelerde de din eğitimi verdi.
İnancıyla ilgili aldığı eğitime rağmen içinde bir boşluk hissetmeye başlayan ve arayışlara giren Fenter, 2004 yılında bir program için ABD'ye giden Hazreti Mevlana'nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru ile tanıştı. Mevlana ve İslam ile ilgili ilk bilgileri almaya başlayan Fenter, Bayru'nun daveti üzerine 2005'te geldiği Konya'da Şeb-i Arus törenlerini izledi.
Anlatılanlardan ve sema ayini şerifinden, törenlerdeki manevi atmosferden çok etkilenen Fenter, yaşadıklarının etkisiyle 2006 yılında Müslümanlığı seçti. Törenlerde tanıştığı "Mevlevi dedesi" Nadir Karnıbüyük'ten de İslam ve Mevlevilik hakkında dersler alan Fenter, Mevlana'ya daha yakın olmak ve Mevleviliği daha iyi yaşayabilmek için iki ay önce Konya'ya yerleşti.