Kato Dağı'nda Haluk Levent rüzgarı!

Bölgenin ülke ve Kürt halkı için önemli bir konumda olduğunu belirten Bilgin, "Bu dağlar yaklaşık 40 yıldır halkımızın yararlanmaması için her türlü fitne fesat ve hainlik kullanılarak halkımızın bu dağların nimetlerinden yararlanması engellenmeye çalışıldı.