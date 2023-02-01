Katil televizyonda itiraf etti! Mine Kocadağ cinayetinin nedeni ilk kez ortaya çıktı

Cinayetin nedeni 'Tiktok' çıktı

TikTok'ta çocuğunun yanında erotik yayın yaparak para toplayan kadın Türkiye'de infiale neden oldu. Görüntüler sonrası geniş bir kesim 'TikTok kapatılsın' çağrıları yaptı. Bu olaya tepkiler sürerken, Mine Kocadağ cinayetinin de TikTok yüzünden gerçekleştiği ortaya çıktı.