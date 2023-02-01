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Katil televizyonda itiraf etti! Mine Kocadağ cinayetinin nedeni ilk kez ortaya çıktı

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Katil televizyonda itiraf etti! Mine Kocadağ cinayetinin nedeni ilk kez ortaya çıktı

DENİZLİ'de kayıp Mine Kocadağ'ın akıbeti korkunç çıktı. Bir televizyon programına katılan koca, günlerce katil olmadığını savundu sonunda gerçeği itiraf etti. Mine Kocadağ kocası tarafından öldürülmüş, sonra da çuval içinde toprağa gömülmüştü. Türkiye'nin konuştuğu cinayetin nedeni şoke etti.

Katil televizyonda itiraf etti! Mine Kocadağ cinayetinin nedeni ilk kez ortaya çıktı

Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi’nde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Mine Kocadağ, Ağustos ayında ortadan kaybolmuştu.

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Katil televizyonda itiraf etti! Mine Kocadağ cinayetinin nedeni ilk kez ortaya çıktı

Kayıp başvurusu yapan ağabey Tayfun Koç'un, kardeşinin cinayete kurban gittiği iddiasıyla "Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme" programına müracaat etmesinin ardından koca Mithat Kocadağ, günler sonra eşini öldürdüğünü itiraf etmişti. 

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Katil televizyonda itiraf etti! Mine Kocadağ cinayetinin nedeni ilk kez ortaya çıktı

Eşinin 2 gün evde sakladığı cesedini çuvala koyup gömdüğü yeri tarif eden Mithat Kocadağ, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Katil televizyonda itiraf etti! Mine Kocadağ cinayetinin nedeni ilk kez ortaya çıktı

Cinayetin nedeni 'Tiktok' çıktı

TikTok'ta çocuğunun yanında erotik yayın yaparak para toplayan kadın Türkiye'de infiale neden oldu. Görüntüler sonrası geniş bir kesim 'TikTok kapatılsın' çağrıları yaptı. Bu olaya tepkiler sürerken, Mine Kocadağ cinayetinin de TikTok yüzünden gerçekleştiği ortaya çıktı.

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