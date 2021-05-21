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Katil olarak bilinen gal arısının yeni adresi Düzce oldu

İhlas Haber Ajansı
Katil olarak bilinen gal arısının yeni adresi Düzce oldu

Kestane ağaçları ve bal üreticileri için büyük tehlike oluşturan, halk arasında ise 'katil arı' olarak bilinen gal arısının yeni adresi Düzce oldu. Gal arısı için önlem alınmazsa kestane ağaçları kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

Katil olarak bilinen gal arısının yeni adresi Düzce oldu

Kestane ağaçlarının çiçek açmasını engelleyen ve kurumasına neden olan gal arısı, Türkiye'de ilk olarak Yalova ile Bursa bölgesinde ortaya çıkmıştı.

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Katil olarak bilinen gal arısının yeni adresi Düzce oldu

Gal arısının yeni adresi ise Düzce oldu.

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Katil olarak bilinen gal arısının yeni adresi Düzce oldu

Düzce’de arı yetiştiriciliği yapan Rahman Kangal, kestane ağaçlarının çiçek açmasını engelleyen ve kurumasına neden olan gal arısının gelecek yıllarda daha büyük tehlike olacağını kestane ve bal üretiminde sıkıntılar yaşanacağını söyledi.

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Katil olarak bilinen gal arısının yeni adresi Düzce oldu

Ana vatanı Çin olan, Türkiye’de ilk olarak 2014 yılında Yalova ile Bursa bölgesinde ortaya çıkan gal arısı için önlem alınmazsa kestane ağaçları kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

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