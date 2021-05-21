Katil olarak bilinen gal arısının yeni adresi Düzce oldu
Kestane ağaçları ve bal üreticileri için büyük tehlike oluşturan, halk arasında ise 'katil arı' olarak bilinen gal arısının yeni adresi Düzce oldu. Gal arısı için önlem alınmazsa kestane ağaçları kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.
Kestane ağaçlarının çiçek açmasını engelleyen ve kurumasına neden olan gal arısı, Türkiye'de ilk olarak Yalova ile Bursa bölgesinde ortaya çıkmıştı.
Gal arısının yeni adresi ise Düzce oldu.
Düzce’de arı yetiştiriciliği yapan Rahman Kangal, kestane ağaçlarının çiçek açmasını engelleyen ve kurumasına neden olan gal arısının gelecek yıllarda daha büyük tehlike olacağını kestane ve bal üretiminde sıkıntılar yaşanacağını söyledi.
Ana vatanı Çin olan, Türkiye’de ilk olarak 2014 yılında Yalova ile Bursa bölgesinde ortaya çıkan gal arısı için önlem alınmazsa kestane ağaçları kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.