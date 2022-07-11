Katil martı paniği büyüyor! Koronavirüs katil yaptı sayıları her gün artıyor
Koronavirüs salgınının ardından sokaktaki insan sayısının azalması martıları yeni besin kaynakları bulmaya yöneltti. İngiltere’nin başkenti Londra'da güvercinlere saldırıp yiyen martıların sayısında artış var. Avlarını canlı canlı yedikleri için 'katil martılar' olarak adlandırılan kuşların menüsü ise güvercinlerle sınırlı değil.
İngiltere’nin başkenti Londra’da geçtiğimiz iki yıl boyunca ilan edilen koronavirüs karantinaları nedeniyle, martıların yiyecek kaynakları azaldı. Durum böyle olunca martılar, diğer kuşları ve fareleri avlamaya başladı.
Londralılar, martıların güvercin sürülerini takip ederek, onları yemeye başlamadan önce kafalarını gagaladığını söyledi. Katil martıların, ayrıca kuşlarla yetinmediği ve fare gibi kemirgenleri de yediği belirtildi.
Londra'nın kuzeyindeki Lisson Grove'da bir kanalın kenarında bir martının bir güvercini yerken görüldüğü bir video da sosyal medyada paylaşıldı. Aç martı avının gövdesini gagalarken, güvercin çaresizce kanatlarını çırparak saldırıdan kaçmaya çalıştığı görüldü.
Fareleri bile yiyorlar
Olayın gerçekleştiği yere yakın bir yerde yaşayan bir adam The Mirror’a verdiği demeçte, "Onlara katil martılar diyoruz. Güvercinlerin arasına giriyorlar ve en zayıf olanları seçip canlı canlı yiyorlar. Çok korkunç bir durum. Fareleri yediklerini bile gördüm" diye konuştu.