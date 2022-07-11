Katil martı paniği büyüyor! Koronavirüs katil yaptı sayıları her gün artıyor

Fareleri bile yiyorlar

Olayın gerçekleştiği yere yakın bir yerde yaşayan bir adam The Mirror’a verdiği demeçte, "Onlara katil martılar diyoruz. Güvercinlerin arasına giriyorlar ve en zayıf olanları seçip canlı canlı yiyorlar. Çok korkunç bir durum. Fareleri yediklerini bile gördüm" diye konuştu.