Katie Price'ı estetik tutkusu İstanbul'a getirdi

Şarkıcı, tedavisi süresince Beykoz'daki bir villada konakladı. Villada 3 hizmetçi, 2 de hemşirenin Katie Price'e hizmet verdiği ortaya çıktı. İstanbul'da hangi doktor tarafından estetik operasyon için masaya yatırıldığı ise gizli tutuldu.