Katie Price'ı estetik tutkusu İstanbul'a getirdi
İngiliz şarkıcı Katie Price'ın estetik tutkusu devam ediyor. Estetik ameliyat için Türkiye'ye gelen Price, İstanbul'da 5 farklı yerinden estetik ameliyat oldu.
Geçirdiği estetik operasyonlarla sürekli gündeme gelen Katie Price, İstanbul'da 5 farklı yerinden ameliyat oldu. Estetik bağımlısı haline gelen şarkıcı, 5 farklı bölgesini yaptırdı. 40 yaşındaki İngiliz şarkıcı, yüz kaldırma, göz kapağı, kaş uygulaması, karın toparlatma ve Brezilya kalçası operasyonları geçirdi.
Şarkıcı, tedavisi süresince Beykoz'daki bir villada konakladı. Villada 3 hizmetçi, 2 de hemşirenin Katie Price'e hizmet verdiği ortaya çıktı. İstanbul'da hangi doktor tarafından estetik operasyon için masaya yatırıldığı ise gizli tutuldu.
İstanbul'da estetik konusunda çok başarılı olan kişinin, 2 haftalık programını tamamen Katie Price için ayırdığı da iddialar arasında.
Ameliyatların tamamlanmasından sonra yine İstanbul'da 5 yıldızlı bir otelin aşçısıyla da 10 günlük anlaşma yapıldı.