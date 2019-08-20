Kate Upton'dan Victoria’s Secret eleştirisi: Gına geldi
ABD’li model Kate Upton, Victoria’s Secret'ı eleştirdi. Upton, "Sürekli aynı vücut tiplerini görmekten gına geldi" ifadelerini kullandı.
Kate Upton, Andy Cohen’ın sunduğu sabah şovuna konuk oldu.
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27 yaşındaki yıldız Victoria’s Secret modellerini eleştirdi.
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Upton, "Sürekli aynı vücut tiplerini görmekten gına geldi. Bir marka olarak, dönemde artık her vücut tipini kapsıyor olmalısınız. Her kadının orada temsil edilmesi gerekiyor, yoksa olay bayıcı olmaya başlar" şeklinde konuştu.
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Dikkat çeken açıklamaların ardından Upton, Shape dergisine özel olarak rötuşsuz basılan karelerinden de bahsetti.
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