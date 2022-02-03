Kate Middleton patron oldu İngiliz oyuncular patronu böyle karşıladı!
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin 40 yaşındaki gelini Kate Middleton, bir zamanlar Prens Harry'nin üstlendiği İngiltere Rugby Futbol Birliği ve Rugby Futbol Ligi'nin yöneticiliğine atandı. Kulübe yaptığı ilk ziyarette de ilginç görüntüler ortaya çıktı.
İngiliz kraliyet ailesinde yeni gelişmeler oluyor... Kıdemli kraliyet ailesi görevinden ayrılıp eşi Meghan Markle ve çocuklarıyla birlikte ABD'ye taşınan Prens Harry'nin yerine aile içinden atamalar da başladı. Harry'nin eski görevlerinden birini ilk üstlenen kişi ise ailenin gelini Kate Middleton oldu. 40 yaşındaki Middleton, bir zamanlar Prens Harry'nin üstlendiği İngiltere Rugby Futbol Birliği ve Rugby Futbol Ligi'nin yöneticiliğine atandı. Kulübe yaptığı ilk ziyarette de ilginç görüntüler ortaya çıktı.
Resmi olarak duyuruldu
Gençlik yıllarında sporun çeşitli dallarıyla aktif olarak ilgilenen Middleton'ın bu iki yeni göreve atandığı İngiliz kraliyet ailesinin resmi sosyal medya hesaplarından da duyuruldu. Söz konusu duyuruda Middleton'ın bu iki harika organizasyonun yöneticiliğini üstlenmekten dolayı büyük heyecan duyduğu belirtildi.
Eşiyle rakip oldular
Resmi duyuruda Middleton'ın rugby topu ve üzerinde spor kıyafetlerle çekilen bir videosu da yer aldı. Cambridge Düşesi Kate Midddleton, bu videoda rugby konusundaki becerilerini de sergiledi. Bu yeni görevle birlikte Middleton ile eşi Prens William da birbirlerine rakip oldu. William, 2016 yılından bu yana Galler Rugby Birliği'nin başkanlığını üstleniyor.
Rugby oynadı
Bu arada Kate Middleton, Kraliçe 2. Elizabeth tarafından göreve atanmasından sonra Rugby Futbol Birliği'ni ziyaret etti.