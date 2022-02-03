Kate Middleton patron oldu İngiliz oyuncular patronu böyle karşıladı!

İngiliz kraliyet ailesinde yeni gelişmeler oluyor... Kıdemli kraliyet ailesi görevinden ayrılıp eşi Meghan Markle ve çocuklarıyla birlikte ABD'ye taşınan Prens Harry'nin yerine aile içinden atamalar da başladı. Harry'nin eski görevlerinden birini ilk üstlenen kişi ise ailenin gelini Kate Middleton oldu. 40 yaşındaki Middleton, bir zamanlar Prens Harry'nin üstlendiği İngiltere Rugby Futbol Birliği ve Rugby Futbol Ligi'nin yöneticiliğine atandı. Kulübe yaptığı ilk ziyarette de ilginç görüntüler ortaya çıktı.