Kate Campbell havaalanına böyle geldi! Ünlü isimlerin Koronavirüs önlemleri

Maske ya da eldiven kullanan ünlüler daha önce görülmüştü ama böylesi ilk kez oldu. Geçen sene uçaktaki koltuğunu temizlerden çekilen videosuyla olay olan ünlü yıldız, bu kez de Coronavirüs önlemiyle gündeme oturdu. Model Naomi Campbell, havalimanında çekilen pozlarına Instagram sayfasında yer verdi. "Önce güvenlik" notuyla yaptığı bu paylaşımında 49 yaşındaki Campbell, çektiği videonun da Youtube kanalında yayında olacağını duyurdu.