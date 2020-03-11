Kate Campbell havaalanına böyle geldi! Ünlü isimlerin Koronavirüs önlemleri
Koronavirüs salgını herkesi alarma geçirdi. Ünlü isimler Koronavirüsten korunmak için aldıkları çeşitli önlemlerle olay oldu. Ünlü model Kate Campbell oldukça ilginç bir şekilde havalimanına gelmesiyle dikkat çekti.
Dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs salgını, korku saçmaya devam ediyor. Koronavirüsün hızla yayılması herkesi alarma geçirdi. Ünlü isimler de maske ya da eldivenle önlem almaya başladılar. Instagram'da adeta Koronavirüs önlemi trendi başladı.
Maske ya da eldiven kullanan ünlüler daha önce görülmüştü ama böylesi ilk kez oldu. Geçen sene uçaktaki koltuğunu temizlerden çekilen videosuyla olay olan ünlü yıldız, bu kez de Coronavirüs önlemiyle gündeme oturdu. Model Naomi Campbell, havalimanında çekilen pozlarına Instagram sayfasında yer verdi. "Önce güvenlik" notuyla yaptığı bu paylaşımında 49 yaşındaki Campbell, çektiği videonun da Youtube kanalında yayında olacağını duyurdu.
Campbell, tıbbi gözlükleri, özel koruyucu elbise ve ameliyat maskesiyle yolculuğa çıktı. Campbell, uçağın içinde de üzerindeki hiçbir koruyucu giysiyi çıkarmadı.
Beyazperdenin korkusuz kahramanları Rocky ve Rambo'ya hayat vererek hafızalarda yer eden 73 yaşındaki Stallone, Beverly Hills'te çıktığı alışverişte görüntülendi. Stallone'nin elindeki plastik eldivenler dikkat çekti.