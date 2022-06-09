Katarsis'e katılan Ece Üner "Dalga konusuna" açıklık getirdi..
Bir dönem ekranların başarılı haber spikeri olarak tanınan ve ardından bir süre ‘Ece Üner ile Susma' programını yapan başarılı sunucu Ece Üner, psikolog Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis programına katılarak samimi açıklamalarda bulundu! Üner, 3 yıl önce katıldığı Aslı Şafak'ın programındaki "Psikolojide 3 dakika" analiziyle dalga olma konusuna da açıklık getirdi!
Son olarak ‘Ece Üner ile Susma' programını sunan, haber spikeri olarak tanınan başarılı sunucu Ece Üner, Gökhan Çınar'ın sunduğu "Katarsis" programına katılarak samimi açıklamalarda bulundu! Üner, 3 yıl önce katıldığı Aslı Şafak'ın programındaki "Psikolojide 3 dakika" analiziyle dalga olma konusuna da açıklık getirdi!
Katarsis'e katıldı, samimi açıklamalarda bulundu!
Ekranların başarılı sunucusu, spikeri Ece Üner Gökhan Çıra'nın sunduğu Katarsis'e katıldı. Spikerliğiyle ve yaptığı ilginç analizlerle adından söz ettiren Üner, samimi açıklamalar yaptı. Başarılı sunucu, "Poposunun üstüne çok düşmüş ama çok da kalkmış bir kadınım" dedi. Ayrıca programda dalga konusu olması olayına da açıklık getirdi..
"Arkamdan iki güzel kelime edilse..."
Psikolog Gökhan Çınar'ın "Katarsis" adlı programına katılan haber spikeri Ece Üner "Öldükten sonra arkamdan iki güzel kelime edilse mutlu olurum" açıklamasında bulundu.
Hayattan adalet beklemiyor..
Üner, hayat ile ilgili düşüncesini şöyle belirterek, "Hayat sonunda öğrencilerini öldüren acımasız bir öğretmen bence" diyerek hayattan adalet beklemediğini söyledi.