Katarsis'e katılan Ece Üner "Dalga konusuna" açıklık getirdi..

Katarsis'e katıldı, samimi açıklamalarda bulundu!

Ekranların başarılı sunucusu, spikeri Ece Üner Gökhan Çıra'nın sunduğu Katarsis'e katıldı. Spikerliğiyle ve yaptığı ilginç analizlerle adından söz ettiren Üner, samimi açıklamalar yaptı. Başarılı sunucu, "Poposunun üstüne çok düşmüş ama çok da kalkmış bir kadınım" dedi. Ayrıca programda dalga konusu olması olayına da açıklık getirdi..