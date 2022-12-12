Katar'daki dünya kupasını bıraktılar onlara baktılar! En güzel futbolcu eşi ilk 11'i
KATAR'da oynanan Dünya Kupası birbirinden ilginç maçlara ve sonuçlara sahne olurken, sahada ter döken yıldızları eşleri de tribünden destekliyor... İşte Dünya Kupası yıldızlarının eşleri ve sevgililerinden seçilmiş en seksi 11...
Dünya Kupası birbirinden sürpriz sonuçlarla yarı finale kadar geldi. En büyük sürprizi yarı finale adını yazdıran Fas yaptı. Sahada oynana futbol kadar tribünlerdeki güzeller de dünyanın ilgisini çekmeye Elif Aktuğ, Dünya Kupası)na katılan yıldızların eşleri ve kız arkadaşlarından Katar 2022 Dünya Kupası'nın en seksi 11'ini seçti. Dünkü Portekiz-Fas maçında yenilgi sonrası fotoğraflarıyla tüm dünya basının gündemine gelen Cristiana Ronaldo'nun çocuklarının annesi de listede...
1- Alice Campello
1-Alice Campello, Atletico Madrid oyuncusu Alvaro Morata’nın hanımı bu kızcağız. Moda blogger’ı ve influencer imiş.
27 yaşında, instagram’da tanışmışlar. Bizim Alvaro, kıza mesaj atmış, uzun süre süründürmüş Alice, cevap vermemiş meğer.
2-Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez, sadık okuyucum hatırlar, bu ablayı uzun uzun yazmıştım. Portekiz’in biriciği Cristiano Ronaldo’nun kız arkadaşı ve bir dolu evladının annesi.