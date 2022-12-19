Katar'da Messi bişt giydi, Fatih Altaylı çılgına döndü! ''Utanç, terbiyesizlik, saygısızlık!''
KATAR'da Dünya Kupası'nda şampiyonu olan Arjantin, kupa Lionel Messi'nin ellerinde yükseldi. Kupa seremonisinde çok konuşulan olaylardan biri de Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani'nin yıldız futbolcuya Katar’ın geleneksel kıyafeti bişt giydirmesi oldu. Sosyal medyayı sallayan kıyafet sürprizine ise ünlü gazeteci Fatih Altaylı çok sert tepki gösterdi. İşte detaylar...
2022 FIFA Dünya Kupası sahibini buldu. Final mücadelesinde Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçın 90 dakikası 2-2 beraberlikle sonuçlanırken, uzatma dakikaları da 3-3'lük skorla tamamlandı.
Bu sonuçla seri penaltı vuruşlarına gidilirken, penaltı vuruşları sonrası kazanan 4-2'lik skorla Arjantin oldu.
Takımının maçtaki 2 golünü kaydeden Lionel Messi, birçok rekora imza atarken kariyerindeki eksik parça olan Dünya Kupası'nı da koleksiyonlarına ekledi.
GİYDİĞİ KIYAFET GÜNDEM OLDU
Maçın tamamlanmasının ardından kupa seremonisine geçilirken, Katar Emiri Şeyh Temim tarafından Altın Top ödülünün sahibi olurken, yıldız oyuncuya giydirilen geleneksel kıyafet gündem oldu.