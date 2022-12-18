Katar'da Dünya rekoru kırıldı! İşte Arjantin Fransa maçını izleyen kişi sayısı...

Messi, last dance diyor, Mbappe kupaya uzanmak istiyor! Arjantin ile Fransa'nın karşı karşıya geldiği mücadele henüz bitmeden bile rekor kırdı. Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en çok izlenen mücadelesi olarak rekor kıran maç dünyanın dört bir yanından takip edildi.