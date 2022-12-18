Katar'da Dünya rekoru kırıldı! İşte Arjantin Fransa maçını izleyen kişi sayısı...
2022 Dünya Kupası finalinde Lionel Messi'li Arjantin ile Kylian Mbappe'li Fransa karşı karşıya geldi. Tarihin gelmiş geçmiş en çok izlenen maçı olarak kayıtlara geçen mücadele kırılması zor bir rekora imza attı. Dünyanın her yerinden izlenebilen mücadeleyi 688 milyon kişi izledi. Bu maçtan önceki rekor yine Arjantin'e ait olan 2014 yılındaki Arjantin-Almanya finaline aitti.
Messi, last dance diyor, Mbappe kupaya uzanmak istiyor! Arjantin ile Fransa'nın karşı karşıya geldiği mücadele henüz bitmeden bile rekor kırdı. Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en çok izlenen mücadelesi olarak rekor kıran maç dünyanın dört bir yanından takip edildi.
688 MİLYON KİŞİ EKRAN BAŞINDA
Yaklaşık 688 milyon kişinin takip ettiği mücadele, futbol tarihinin en çok izlenen maçı olarak tarihe geçti. Bundan önceki rekorun sahibi Arjantin, Fransa maçıyla birlikte rekorunu tazelemiş oldu.
İŞTE TARİHE GEÇEN MAÇLAR
FRANSA-BELÇİKA (2018)
314,6 milyon kişi tarafından izlendi.
BREZİLYA-ŞİLİ (2014)
322,1 milyon kişi tarafından izlendi.