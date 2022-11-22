Katar'da Dünya Kupası'na damga vuran olay: Kadın taraftar herkesin içinde soyundu!

Dört yıl boyunca beklenen FIFA Dünya Kupası'nda heyecan Katar - Ekvador maçıyla başlamıştı. Ekvador, turnuvaya ev sahipliği yapan Katar'ı 2-0 mağlup ederek açılış karşılaşmasından 3 puanla ayrılmıştı. Organizasyonun ikinci müsabakası ise İngiltere ile İran arasında gerçekleşti.