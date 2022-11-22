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Katar'da Dünya Kupası'na damga vuran olay: Kadın taraftar herkesin içinde soyundu!

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Katar'da Dünya Kupası'na damga vuran olay: Kadın taraftar herkesin içinde soyundu!

Katar'da 2022 Dünya Kupası heyecanı başladı. Ev sahibinin açılışını yaptığı organizasyonda Ekvador Katar'ı 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Turnuvanın ikinci maçında ise İngiltere ile İran karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesi ise Dünya Kupası'na damga vuran bir olay yaşandı. İngiliz kadın taratar herkesin içinde göğüslerini açtı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı. İşte detaylar...

Katar'da Dünya Kupası'na damga vuran olay: Kadın taraftar herkesin içinde soyundu!

Dört yıl boyunca beklenen FIFA Dünya Kupası'nda heyecan Katar - Ekvador maçıyla başlamıştı. Ekvador, turnuvaya ev sahipliği yapan Katar'ı 2-0 mağlup ederek açılış karşılaşmasından 3 puanla ayrılmıştı. Organizasyonun ikinci müsabakası ise İngiltere ile İran arasında gerçekleşti.

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Katar'da Dünya Kupası'na damga vuran olay: Kadın taraftar herkesin içinde soyundu!

Karşılaşma öncesinde Katar'da bulunan İngiliz taraftarlar, Khalifa Stadyumu'nun çevresinde toplanmaya başladı.

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Katar'da Dünya Kupası'na damga vuran olay: Kadın taraftar herkesin içinde soyundu!

Bu sırada İngiltere'yi destekleyen bir kadın taraftarın yaptığı hareket, herkesi şaşkına çevirdi.

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Katar'da Dünya Kupası'na damga vuran olay: Kadın taraftar herkesin içinde soyundu!

Stadyum merdivenlerinde bulunan kadın, bir anda göğüslerini açtı ve çevredeki kalabalığın dikkatini üzerine çekti.

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