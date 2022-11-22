Katar'da Dünya Kupası'na damga vuran olay: Kadın taraftar herkesin içinde soyundu!
Katar'da 2022 Dünya Kupası heyecanı başladı. Ev sahibinin açılışını yaptığı organizasyonda Ekvador Katar'ı 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Turnuvanın ikinci maçında ise İngiltere ile İran karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesi ise Dünya Kupası'na damga vuran bir olay yaşandı. İngiliz kadın taratar herkesin içinde göğüslerini açtı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı. İşte detaylar...
Dört yıl boyunca beklenen FIFA Dünya Kupası'nda heyecan Katar - Ekvador maçıyla başlamıştı. Ekvador, turnuvaya ev sahipliği yapan Katar'ı 2-0 mağlup ederek açılış karşılaşmasından 3 puanla ayrılmıştı. Organizasyonun ikinci müsabakası ise İngiltere ile İran arasında gerçekleşti.
Karşılaşma öncesinde Katar'da bulunan İngiliz taraftarlar, Khalifa Stadyumu'nun çevresinde toplanmaya başladı.
Bu sırada İngiltere'yi destekleyen bir kadın taraftarın yaptığı hareket, herkesi şaşkına çevirdi.
Stadyum merdivenlerinde bulunan kadın, bir anda göğüslerini açtı ve çevredeki kalabalığın dikkatini üzerine çekti.