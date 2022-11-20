Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı başladı! Görkemli açılıştan renkli görüntüler
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Futbolseverlerin en büyük bayramı Dünya Kupası bugün başladı. Katar'da görkemli bir açılış töreni gerçekleştirildi. Dünya Kupası’nın organizasyonu için rekor miktarda para harcayan Katar, açılış töreni için de hiçbir masraftan kaçınmadı. 60 bin kişi kapasiteli Al Khor Al Bayt Stadı’nda gerçekleştirilecek törende dünyaca ünlü yıldızlar sahne aldı. 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenine ise Katar'ın ilginç maskotu La'eeb damga vurdu. İşte detaylar...
2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı, ev sahibi Katar ile Ekvador arasındaki açılış maçıyla başladı.
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Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası Al Bayt Stadı'nda oynanacak Katar Ekvator maçıyla başladı. Karşılaşma öncesi Dünya Kupası görevlilerce sahaya getirildi.
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