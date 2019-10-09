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Katarakt, önlenebilir körlük nedenlerinde ilk sırada! İlaçla tedavisi yok

Anadolu Ajansı

TÜRK Oftalmoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Osman Şevki Arslan, "Katarakt, dünyada önlenebilir körlük nedenleri arasında birinci sırada." dedi.

Türk Oftalmoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Osman Şevki Arslan, Alcon Farkındalık Projesi kapsamında, 10 Ekim Dünya Görme Günü dolayısıyla bir otelde düzenlenen basın toplantısında katarakt ve tedavi seçeneklerine ilişkin bilgi verdi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde görme kusuru olan kişi sayısının 284 milyon olduğunu ifade eden Arslan, bunların 39 milyonunun ya çok az görebildiğini ya da tamamen karanlık içinde bulunduğunu söyledi.

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Arslan, mevcut körlüklerin yüzde 80'inin tedavi edilebilir olduğunun altını çizerek, "Aslında körlükle mücadele etmek mümkün. Görme kusurlarının yüzde 90'ı gelişmekte olan ülkelerde. Bu veri, birçok şeyin olanaksızlıktan kaynaklandığını gösteriyor. Görme kusurlarının yüzde 65'i, elli yaş üzerindekilerde görülüyor." diye konuştu.

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Dünyada tedavi edilebilir körlük sebeplerinin yaklaşık yarısını, halk arasında "göze perde inmesi" olarak bilinen kataraktın oluşturduğunu belirten Arslan, kataraktın, göz merceğinin bulanıklaşarak daha az ışık geçirmesi ile oluştuğunu aktardı.

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