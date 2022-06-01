Katar Prensi'nin eşi yatakta ölü bulundu! 'Prens çocuklarıma cinsel taciz uyguluyor' demişti
Kocasını 'çocuklarıma cinsel tacizde bulunuyor" diye suçlayan yapan Katar Emiri'nin amcası Abdülaziz bin Halife Al Sani'nin eski eşi Kasia Gallanio, İspanya'da yatağında ölü bulundu.
Katar Emiri'nin amcası Katar Prensi Abdülaziz bin Halife Al Sani'nin eski eşi Kasia Gallanio, İspanya'nın Marbella kentindeki evinde yatakta ölü bulundu. 45 yaşındaki Gallanio'nun eski kocasıyla yaptığı çirkin bir velayet savaşının ortasında ölü bulunması kafaları karıştırdı.
Sosyal medyayı aktif bir biçimde kullanan 45 yaşındaki Gallanio'nun ölümünün "Eski eşim çocuklarımı taciz ediyordu" açıklamasından sonra gelmesi şüpheleri artırdı.
Aşırı dozdan hayatını kaybetti iddiası
2004 yılında tanışan ve 3 çocuk sahibi olduktan sonra sancılı bir boşanma süreci geçiren Polonya asıllı Gallanio'nun aşırı dozdan uyuşturucu alarak yaşamını yitirmesi sonrasında gözler milyarder Katar prensine çevrildi.
Bedeninde hiçbir fiziksel yara yok!
Gallanio'nun açıklamaları sonrasında ölü bulunduğunu açıklayan yetkililer genç kadının bedeninde hiçbir fiziksel yara ve iz olmadığını duyurdu.