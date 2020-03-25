Kasvetli karantina günlerinde okurken mutlu olacağınız kitaplar!

Mutluluğu başarıda mı, yoksa başkalarıyla olan ilişkilerimizde mi buluruz? Mutluluk şartlara mı bağlıdır, yoksa olaylara bakış açısına mı? En önemlisi de, mutluluk bir amaç mıdır? Pek çok macera ve şaşırtıcı karşılaşmanın ardından, Hector bu sorulara düzgün yanıtlar bulmayı başaracak mı? Bir seyahatname ile büyüklere bir masal arası bu öykü, kuşkularımızla mutluluğa duyduğumuz açlığa, sevecen ve neşeli bir psikiyatrın gözünden bakıp mutluluğa giden yolun 23 adımında bizlere rehberlik ediyor.