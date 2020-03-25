Kasvetli karantina günlerinde okurken mutlu olacağınız kitaplar!
Kendimizi evlerimize kapadığımız bu sıkıcı karantina günleri kitaplarla olan bağımızı yeniden güçlendirdi. İçinde bulunduğunuz kasvetli havadan kurtulup dinginleşmek istiyorsanız işte mutlu eden kitap önerileri...
Richard Bach tarafından 1972 yılında yazılan öykü bir martının kendini aşarak sürüsünden sıyrılmasını ve özgürlüğe ulaşmasını konu almıştır.Sınırlarımızı aşabileceğimiz mesajını içeren Martı Jonathan Livingston kitabı içinizde kitap okumanın verdiğini eşsiz mutluluğu ve rahatlığı kamçılayacaktır.
Mutluluğu başarıda mı, yoksa başkalarıyla olan ilişkilerimizde mi buluruz? Mutluluk şartlara mı bağlıdır, yoksa olaylara bakış açısına mı? En önemlisi de, mutluluk bir amaç mıdır? Pek çok macera ve şaşırtıcı karşılaşmanın ardından, Hector bu sorulara düzgün yanıtlar bulmayı başaracak mı? Bir seyahatname ile büyüklere bir masal arası bu öykü, kuşkularımızla mutluluğa duyduğumuz açlığa, sevecen ve neşeli bir psikiyatrın gözünden bakıp mutluluğa giden yolun 23 adımında bizlere rehberlik ediyor.
Kendinizi kaygı, suçluluk, kötümserlik, erteleme, düşük benlik saygısı ve depresyonun diğer "dipsiz kuyu" lardan ilaçsız kurtarabilirsiniz!İYİ HİSSETMEK'te, psikiyatrisst David Burns duygularınızı harekete geçirecek ve hayata daha olumlu bakmanızı sağlayacak, bilimsel olarak test edilmiş teknikler sunuluyor.
Mutluluk... Dört beyin kimyasalından geliyor ve Mutlu Beyin size “mucize çözümler” yerine kalıcı bir eylem planı sunuyor. Kendinizi tanımanızı sağlıyor ve 45 günde istediğiniz değişimi yaratmanızın yollarını gösteriyor.