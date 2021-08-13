Kastamonu'ya 20 gün önce gelmişlerdi! Polisin oğlu 5 yaşındaki Emre büyük acı yaşattı
KASTAMONU'da sel felaketinde çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti kayıplar da var. Akıbeti bilinmeyenlerden birisi de babası polis olan 5 yaşındaki Emre...
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 gün önce yağmur sonrasında Ezine Çayı’nın da taşması ile birlikte sel felaketi yaşandı. İlçenin büyük bölümü sular altında kalırken, AFAD, UMKE, JAK, itfaiye, sağlık, güvenlik güçlerinin ve belediye ekiplerinin hummalı çalışmaları sürüyor.
Sokakların göle döndüğü Bozkurt’ta sel sularına gömülen binalarda mahsur kalanlar da helikopter ve vinç yardımıyla kurtarılıyor.
Bozkurt'a 20 gün önce gelmişti
Tayini çıktığı için 20 gün önce Şanlıurfa’dan Bozkurt ilçesine polis memuru Özgür Bulut’un ailesiyle yaşadığı evi de sel sebebiyle su bastı. Sel sırasında evde bulunan Özgür Bulut'un eşi Ümmü Gülsüm, 3 çocuğu ve annesi de, eve birden gelen su ile neye uğradıklarını şaşırdı.
Emre'yi kurtaramadı
Su dolu evin içinde çocuklarını kurtarmaya çalışan Ümmü Gülsüm Bulut ise 2 çocuğunu sudan çıkarırken, 5 yaşındaki oğlu Kudret Emre Bulut’u çıkaramadı. Suyun içine dalan anne, buzdolabının kendisine çarpmasıyla Emre’yi kurtaramadı.