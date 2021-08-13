Kastamonu'ya 20 gün önce gelmişlerdi! Polisin oğlu 5 yaşındaki Emre büyük acı yaşattı

Bozkurt'a 20 gün önce gelmişti

Tayini çıktığı için 20 gün önce Şanlıurfa’dan Bozkurt ilçesine polis memuru Özgür Bulut’un ailesiyle yaşadığı evi de sel sebebiyle su bastı. Sel sırasında evde bulunan Özgür Bulut'un eşi Ümmü Gülsüm, 3 çocuğu ve annesi de, eve birden gelen su ile neye uğradıklarını şaşırdı.