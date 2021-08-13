Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sele kapılan apartmandan son mesajları 'bize dua edin' oldu

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Yıkılan binanın önünde umutla bekleyen Şengül Kuş'un yengesi Münevver Gencek, görümcesi ve yeğenlerinin sele kapıldığını söyleyerek, şunları anlattı: "Görümcem Şengül Kuş ile kızı Senanur Kuş, binanın 3'üncü katında oturuyorlardı. O sırada bir üst katta oturan diğer görümcemin torunları ile aynı evdeydiler."