Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sele kapılan apartmandan son mesajları 'bize dua edin' oldu
Kastamonu'da, selin vurduğu Bozkurt ilçesinde çöken Ölçer Apartmanı'ndaki Senanur Kuş'un (20), akrabalarının bulunduğu 'WhatsApp' grubuna 'Dua edin bize' mesajı gönderdiği ortaya çıktı. Sonrasında kendisinden haber alınamadı..
Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Ölçer Apartmanı'nı çökmüş ve içindekilere mezar olmuştu. Apartmanda oturan Senanur Kuş'un (20), akrabalarının bulunduğu 'WhatsApp' grubuna 'Dua edin bize' mesajı gönderdiği ortaya çıktı.
İlçe merkezinden geçen Ezine Çayı'nın taşıp, sel suyunun yükselmesiyle Ölçer Apartmanı yıkıldı. Yaz tatili için İstanbul'dan memleketleri Bozkurt'a gelen ve binanın 3'üncü katında oturan Şengül Kuş, kızı Senanur Kuş ile ikiz yeğenleri Ayşe ve Kerem Özdoğan (7) kayboldu.
Senanur Kuş'un, sular yükseldiğinde henüz bina yıkılmadan önce saat 17.24'te aile bireylerinin bulunduğu 'WhatsApp' grubuna 'Dua edin bize' mesajını yazdığı ortaya çıktı.
O mesajdan sonra haber alamadık
Yıkılan binanın önünde umutla bekleyen Şengül Kuş'un yengesi Münevver Gencek, görümcesi ve yeğenlerinin sele kapıldığını söyleyerek, şunları anlattı: "Görümcem Şengül Kuş ile kızı Senanur Kuş, binanın 3'üncü katında oturuyorlardı. O sırada bir üst katta oturan diğer görümcemin torunları ile aynı evdeydiler."