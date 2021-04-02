Kastamonulu çiftin hayatları "Ömrüm" adını verdikleri tırda geçiyor! Kamyon evleri oldu

Evlendikten sonra tır şoförü eşi Özcan Yıldırım'a yardımcı olmak amacıyla yanında muavinlik yapan Neslihan Yıldırım, ehliyet alarak eşiyle şehirler arası yollarda direksiyon sallamaya başladı. Yıldırım çiftinin, Kovid-19 nedeniyle uzaktan eğitim yapıldığı için yanlarına aldıkları 2. sınıf öğrencisi çocukları Arda Görkem de derslerine tırdan bağlanıyor. Neslihan Yıldırım, "Çocuğum üst yatağı salıncak gibi kullanarak büyüdü. Evde uyumuyor, arabada beşik gibi uyuyordu" derken, Önder Yıldırım, "Tek başına gitmek insanı yoruyor. Yanınızda güvendiğiniz bir destekçiniz olunca çok iyi oluyor. Beraber gidiyoruz, sırt sırta veriyoruz" ifadelerini kullandı.