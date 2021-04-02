Kastamonulu çiftin hayatları "Ömrüm" adını verdikleri tırda geçiyor! Kamyon evleri oldu
KASTAMONU'da evlendikten sonra yanında muavinlik yapmaya başladığı eşinden tır kullanmayı öğrenen Neslihan Yıldırım, hayatı paylaştığı eşinin işinde de en büyük yardımcısı oldu. 2. sınıfa iden oğuları da derslere tırdan bağlanıyor...
Evlendikten sonra tır şoförü eşi Özcan Yıldırım'a yardımcı olmak amacıyla yanında muavinlik yapan Neslihan Yıldırım, ehliyet alarak eşiyle şehirler arası yollarda direksiyon sallamaya başladı. Yıldırım çiftinin, Kovid-19 nedeniyle uzaktan eğitim yapıldığı için yanlarına aldıkları 2. sınıf öğrencisi çocukları Arda Görkem de derslerine tırdan bağlanıyor. Neslihan Yıldırım, "Çocuğum üst yatağı salıncak gibi kullanarak büyüdü. Evde uyumuyor, arabada beşik gibi uyuyordu" derken, Önder Yıldırım, "Tek başına gitmek insanı yoruyor. Yanınızda güvendiğiniz bir destekçiniz olunca çok iyi oluyor. Beraber gidiyoruz, sırt sırta veriyoruz" ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 10 yıl önce Önder Yıldırım ile evlenerek İstanbul'a yerleşen Neslihan Yıldırım, tır şoförü eşine yardımcı olmak amacıyla yanında muavinlik yapmaya başladı. Eşiyle sık sık uzun yola giden Yıldırım, tır kullanabilmek için kursa yazılarak C-E sınıfı ehliyet aldı.
Eşiyle yıllardır şehirler arasında yük taşımacılığı yapan Yıldırım, 9 yaşındaki oğulları Arda Görkem dünyaya geldikten sonra sık sık onu da yanlarında götürmeye başladı. Kedilerini de yanlarına alan ailenin hayatının büyük bölümü, "Ömrüm" adını verdikleri ve evleri olarak gördükleri tırda geçiyor.
Geçen yıldan bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzaktan eğitim alan 2. sınıf öğrencisi Arda Görkem, derslerine tırda dizüstü bilgisayar veya cep telefonundan katılıyor, ödevlerini de tırın yatak bölümünde yapıyor.