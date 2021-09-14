Kastamonu'da yukarı bakınca büyük şok yaşadı: Kıyamet kopuyor kaçalım

Evleri sel nedeniyle zarar gören Emine Çelikel, Bozkurt ilçesine kurulan konteynır evlere yerleştiklerini belirterek, “10 yıldır Bozkurt’tayız. Kastamonu’yu çok beğeniyorum ama başımıza bu geldi. Bundan dolayı biraz korkuyoruz tabii ki. Sanki burada kıyamet koptu. Ama devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Çok yardımlar geldi, hepsinden Allah bin kere razı olsun” dedi.