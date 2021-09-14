Kastamonu'da yukarı bakınca büyük şok yaşadı: Kıyamet kopuyor kaçalım
Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde selde evlerini kaybeden vatandaşlar, konteynır evlere yerleştirilmeye başlandı.
Kastamonu’da 11 Ağustos’ta yaşanan sel afeti sonrası en ağır tahribatın yaşandığı Bozkurt ilçesinde yaralar sarılmaya devam ediyor. Evleri yıkılan vatandaşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından ilçeye getirilen 32 adet konteynır evin kurulumuna başlandı.
Konteynır evlerin elektrik, su ve kanalizasyon tesisatlarının da yapımı sürüyor. Bir ailenin yaşamını sürdürebilmesi için konteynır evlerin içerisinde ihtiyaç duyulabilecek her türlü eşya bulunuyor.
Ayrıca konteynır evlerin önüne parke de döşeniyor. Selde evlerini kaybeden engelli vatandaşlar için de özel dizayn edilen konteynır evler bulunuyor. Selde evlerini kaybeden aileler, evleri yeniden inşa edilene kadar bu konteynırlarda kalabilecekler.
Evleri sel nedeniyle zarar gören Emine Çelikel, Bozkurt ilçesine kurulan konteynır evlere yerleştiklerini belirterek, “10 yıldır Bozkurt’tayız. Kastamonu’yu çok beğeniyorum ama başımıza bu geldi. Bundan dolayı biraz korkuyoruz tabii ki. Sanki burada kıyamet koptu. Ama devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Çok yardımlar geldi, hepsinden Allah bin kere razı olsun” dedi.