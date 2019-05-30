Kastamonu'da silahlı kavga 3 ölü 1 yaralı
Anadolu Ajansı
KASTAMONU’nun Tosya ilçesine 3 kişiyi öldüren cinayet zanlısı jandarma ekiplerince yakalandı. Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı.
KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde çıkan silahlı kavgada aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
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Alınan bilgiye göre, Tosya'nın Çaykapı köyü yakınlarındaki tarlaya arılarına bakmaya giden S.M. (77); Şaban (51) ve Ramazan Keleş (57) kardeşlerle karşılaştı.
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Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine S.M., yanında bulunan tüfekle Şaban ve Ramazan Keleş'i vurdu.
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Köyden silah seslerinin duyulması üzerine tarlaya gelen Ramazan Keleş'in oğulları Eftal (23) ve Umut Keleş'i (22) gören S.M., onlara da tüfekle ateş etti.
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