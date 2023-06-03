Kastamonu’da sel: Araçlar suda sürüklendi, ev ve işyerlerini su bastı

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü söyledi.

Pınarbaşı’nda etkili olan sağanak yağış sonrası birçok ev ve işlerinin sular altında kaldığını söyleyen Yaşar, “Şu an yaralı ve can kaybımız yok. Mahsur kalan bir ailemiz vardı, onu kurtardık. Vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar var. Hızlı şekilde mahsur kalanları kurtarmaya çalışıyoruz” dedi.