Kastamonu'da Kuş ailesi selde kayboldu! Son gönderdikleri WhatsApp mesajı ortaya çıktı
KASTAMONU Bozkurt'taki selde çöken Ölçer Apartmanı'nda oturan Senanur Kuş'un, ailesiyle kaybolmadan önce WhatsApp grubuna gönderdiği son mesajı ortaya çıktı.
Kastamonu Bozkurt ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı'nın taşıp, sel suyunun yükselmesiyle Ölçer Apartmanı yıkıldı.
Yaz tatili için İstanbul'dan memleketleri Bozkurt'a gelen ve binanın 3'üncü katında oturan Şengül Kuş, kızı Senanur Kuş ile ikiz yeğenleri Ayşe ve Kerem Özdoğan (7) kayboldu.
Senanur Kuş'un, sular yükseldiğinde henüz bina yıkılmadan önce saat 17.24'te aile bireylerinin bulunduğu 'WhatsApp' grubuna mesaj yazdığı ortaya çıktı.
Bekleyiş sürüyor
Yıkılan binanın önünde umutla bekleyen Şengül Kuş'un yengesi Münevver Gencek, görümcesi ve yeğenlerinin sele kapıldığını söyleyerek, "Görümcem Şengül Kuş ile kızı Senanur Kuş, binanın 3'üncü katında oturuyorlardı. O sırada bir üst katta oturan diğer görümcemin torunları ile aynı evdeydiler." dedi.