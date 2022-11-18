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Kastamonu'da korkunç olay! Kimse ne olduğunu anlayamadı: 70'ten fazla kişi zehirlendi

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Kastamonu'da korkunç olay! Kimse ne olduğunu anlayamadı: 70'ten fazla kişi zehirlendi

KASTAMONU’nun Devrekani ilçesinde nişan merasimine katılan 70’ten fazla kişi zehirlendi. Kimsenin başta ne olduğunu anlayamadığı olayda davetlilerin tüplü ısıtma sisteminden sızan zehirli gaz sebebiyle zehirlendiği ortaya çıktı. İşte faciaya dönüşen nişanda yaşananlar...

Kastamonu'da korkunç olay! Kimse ne olduğunu anlayamadı: 70'ten fazla kişi zehirlendi

Olay, akşam saatlerinde Kastamonu’nun Devrekani ilçesindeki bir düğün salonunda meydana geldi.

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Kastamonu'da korkunç olay! Kimse ne olduğunu anlayamadı: 70'ten fazla kişi zehirlendi

 Edinilen bilgiye göre, ilçedeki düğün salonundaki tüplü ısıtma sisteminde meydana gelen gaz kaçağı sebebiyle davetliler zehirlendi. Gazın havalandırma sistemiyle yayılması neticesinde nişana katılan 70’ten fazla kişi zehirlendi. 

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Kastamonu'da korkunç olay! Kimse ne olduğunu anlayamadı: 70'ten fazla kişi zehirlendi

Zehirlenenler baygınlık, baş dönmesi, mide bulantısı gibi şikayetleri üzerine Devrekani Devlet Hastanesine başvurdu. İlk müdahaleleri yapılan vatandaşlardan durumları ciddiyetini koruyanlar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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Kastamonu'da korkunç olay! Kimse ne olduğunu anlayamadı: 70'ten fazla kişi zehirlendi

Hastanelerde tedavileri süren vatandaşlardan aralarında bir bebeğin de bulunduğu çok sayıda kişi tedavi altına alındı. Çok sayıda kişi yoğun bakım ünitelerine alınırken, çevre ilçelerdeki yoğun bakımlar da olası olumsuzluklara karşı hazır hale getirildi.

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