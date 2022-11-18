Kastamonu'da korkunç olay! Kimse ne olduğunu anlayamadı: 70'ten fazla kişi zehirlendi

Hastanelerde tedavileri süren vatandaşlardan aralarında bir bebeğin de bulunduğu çok sayıda kişi tedavi altına alındı. Çok sayıda kişi yoğun bakım ünitelerine alınırken, çevre ilçelerdeki yoğun bakımlar da olası olumsuzluklara karşı hazır hale getirildi.