Kastamonu'da kıyma çekme kavgası kanlı bitti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kastamonu'da kıyma çekme kavgası kanlı bitti

KASTAMONU 'da iki kasap arasında çıkan kıyma çekme kavgası kanlı bitti. Silahlı kavgada 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'da kıyma çekme kavgası kanlı bitti - Sayfa 1

Kastamonu’da merkeze bağlı Subaşı köyü meydanında iddialara göre kıyma çekme meselesi yüzünden kasaplık yapan Terzi ve Civelekoğlu aileleri arasında tartışma çıktı.

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Kastamonu'da kıyma çekme kavgası kanlı bitti - Sayfa 2

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Yaşanan silahlı ve bıçaklı kavgada Abdullah Terzi (41), Ecevit Terzi (45), Alaattin Terzi (46) ve Adem Civelekoğlu (40) yaralandı. 

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Kastamonu'da kıyma çekme kavgası kanlı bitti - Sayfa 3

 Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri ile özel araçlarla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

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Kastamonu'da kıyma çekme kavgası kanlı bitti - Sayfa 4

Tedavi altına alınan yaralılardan Adem Civelekoğlu ile Alaattin Terzi’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

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