Kastamonu'da kiloları dalga konusu oldu zayıflamak için başladı Türkiye şampiyonu oldu

Kastamonu’da fazla kiloları nedeniyle çevresinden olumsuz eleştiriler alan 19 yaşındaki Hilal Yöreci, yaklaşık 5 yıl önce kilolarından kurtularak sağlıklı bir bedene kavuşmak için zayıflamaya karar verdi. Ailesinin desteğiyle Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen kick boks antrenmanlarına gelen Hilal Yöreci, bir süre sonra tavsiye üzerine kick boks maçlarına çıkmaya başladı.