Kastamonu'da kiloları dalga konusu oldu zayıflamak için başladı Türkiye şampiyonu oldu
KASTAMONU'da milli sporcu Hilal Yöreci, kendisiyle dalga geçenlere kızarak zayıflamak için kick boksa başladı. Yöreci, başladığı spor sayesinde hem 20 kilo verdi hem de çok sevdiği sporda iki kez Türkiye şampiyonluğu elde etti.
Kastamonu’da fazla kiloları nedeniyle çevresinden olumsuz eleştiriler alan 19 yaşındaki Hilal Yöreci, yaklaşık 5 yıl önce kilolarından kurtularak sağlıklı bir bedene kavuşmak için zayıflamaya karar verdi. Ailesinin desteğiyle Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen kick boks antrenmanlarına gelen Hilal Yöreci, bir süre sonra tavsiye üzerine kick boks maçlarına çıkmaya başladı.
İki kez Türkiye şampiyonu: Kick boks sayesinde 20 kilo veren genç sporcu Hilal Yöreci, katıldığı şampiyonalarda iki kez Türkiye Şampiyonluğunu elde ederek milli takıma seçildi
Yöreci, zamanla sevdiği kick boks antrenmanlarını devam ettirerek milli takım ile birlikte Avrupa’da düzenlenen şampiyonalara katılarak birçok derece elde etti.
Zayıflamak amacıyla başladığı sporda çeşitli başarılara imza atan Hilal Yöreci, hedefini milli takım altında Avrupa ve Dünya şampiyonu olarak belirledi.