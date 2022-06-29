BIST 2.402
DOLAR 16,65
EURO 17,44
ALTIN 971,41

Kastamonu'da kaybolan genç hala aranıyor

Kastamonu'da kaybolan genç hala aranıyor

KASTAMONU'da uzun süredir etkili olan yağışların ardından meydana gelen sele kapılan ve kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor.

Kastamonu'da kaybolan genç hala aranıyor

Kastamonu'nun İkizciler köyünde sele kapılarak kaybolan 22 yaşındaki Recep Bakırcı hala bulunamadı.

17
Kastamonu'da kaybolan genç hala aranıyor

Arama çalışmalarına Ankara'dan gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Kastamonu Jandarma Arama Kurtarma (JAK), JÖAK Su Altı Arama, İHH Arama Kurtarma, ANDA Derneği ile AFAD ekipleri katılıyor.

27
Kastamonu'da kaybolan genç hala aranıyor

Çalışmalar, İkizciler köyünden Uzunöz Çayı'nın denize döküldüğü İnebolu'nun Özlüce köyüne kadarki 37 kilometrelik mesafede yürütülüyor.

37
Kastamonu'da kaybolan genç hala aranıyor

Arama çalışmalarını takip eden Recep Bakırcı'nın dedesi Salih Bakırcı, AA muhabirine, torununun yaklaşık 25 gündür bölgede olduğunu söyledi.

47