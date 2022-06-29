Kastamonu'da kaybolan genç hala aranıyor
KASTAMONU'da uzun süredir etkili olan yağışların ardından meydana gelen sele kapılan ve kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor.
Kastamonu'nun İkizciler köyünde sele kapılarak kaybolan 22 yaşındaki Recep Bakırcı hala bulunamadı.
Arama çalışmalarına Ankara'dan gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Kastamonu Jandarma Arama Kurtarma (JAK), JÖAK Su Altı Arama, İHH Arama Kurtarma, ANDA Derneği ile AFAD ekipleri katılıyor.
Çalışmalar, İkizciler köyünden Uzunöz Çayı'nın denize döküldüğü İnebolu'nun Özlüce köyüne kadarki 37 kilometrelik mesafede yürütülüyor.
Arama çalışmalarını takip eden Recep Bakırcı'nın dedesi Salih Bakırcı, AA muhabirine, torununun yaklaşık 25 gündür bölgede olduğunu söyledi.