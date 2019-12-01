Kastamonu’da kar aniden bastırdı sürücüler zor anlar yaşadı

Kastamonu’da ve Ilgaz Dağı’nda gündüz saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinden itibaren şiddetini arttıran kar yağışı, yola hazırlıksız çıkan sürücülere zor anlar yaşattı. Ilgaz Dağı Milli Parkında ve kayak pistlerinde kar kalınlığı giderek yükselirken, kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 8 santimetreyi geçti. Hava sıcaklığı ise eksi derecelere kadar düştü.