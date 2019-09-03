Kastamonu'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Anadolu Ajansı

Kastamonu'da, uçuruma yuvarlanan kamyondaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen inşaat malzemesi yüklü kamyon, Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu Akyol Küme Evleri mevkisinde yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

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Kamyonda çıkan yangın, Çatalzeytin Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibince söndürüldü.

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Yapılan incelemede 2 kişinin cesedine ulaşıldı. Kamyonda başka birinin olup olmadığını tespit etmek için bölgede arama çalışması yapılıyor. 

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