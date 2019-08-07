Kastamonu'da kadın hırsız soygun yapıp yardım parası topladı
İhlas Haber Ajansı
KASTAMONU’da bir kadın, hasta yakınına yardım parası topladığı apartmandan hırsızlık yaparak kaçtı. Binadaki çocukların oyuncaklarını bile çalan kadın, güvenlik kamerasına yakalandı.
KASTAMONU Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi üzerinde bir apartmanda, 25 Temmuz günü, meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kadın, hasta yakınına yardım toplama bahanesiyle apartmana girdi.
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İlk olarak binanın sığınma odasına inen kadın, buradaki çanta, valiz gibi eşyaları karıştırdı.
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Kap, tencere, örtü gibi işene yarayan malzemeleri alan kadın, ardından apartmanı gezmeye başladı.
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Apartmanın havalandırma boşluklarına dahi bakarak işine yarayan oyuncak, bisiklet gibi çocuklara ait malzemeleri de alan kadın, aldıklarını apartmanın dışında bir yerde muhafaza ettikten sonra tekrar apartmana geri geldi.
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