Kastamonu'da kadın hırsız soygun yapıp yardım parası topladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kastamonu'da kadın hırsız soygun yapıp yardım parası topladı

KASTAMONU’da bir kadın, hasta yakınına yardım parası topladığı apartmandan hırsızlık yaparak kaçtı. Binadaki çocukların oyuncaklarını bile çalan kadın, güvenlik kamerasına yakalandı.

Kastamonu'da kadın hırsız soygun yapıp yardım parası topladı - Sayfa 1

KASTAMONU Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi üzerinde bir apartmanda, 25 Temmuz günü, meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kadın, hasta yakınına yardım toplama bahanesiyle apartmana girdi.

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Kastamonu'da kadın hırsız soygun yapıp yardım parası topladı - Sayfa 2

İlk olarak binanın sığınma odasına inen kadın, buradaki çanta, valiz gibi eşyaları karıştırdı.

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Kastamonu'da kadın hırsız soygun yapıp yardım parası topladı - Sayfa 3

Kap, tencere, örtü gibi işene yarayan malzemeleri alan kadın, ardından apartmanı gezmeye başladı.

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Kastamonu'da kadın hırsız soygun yapıp yardım parası topladı - Sayfa 4

Apartmanın havalandırma boşluklarına dahi bakarak işine yarayan oyuncak, bisiklet gibi çocuklara ait malzemeleri de alan kadın, aldıklarını apartmanın dışında bir yerde muhafaza ettikten sonra tekrar apartmana geri geldi.

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