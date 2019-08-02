Kastamonu'da genetiği bozulmayan tek buğday türü siyezin hasadı başladı

İhsangazi ilçesinde yaklaşık 20 bin dekar alanda ekilen ve buğdayın atası olarak bilinen siyez buğdayı, iç ve dış piyasada ham ve işlenmiş şekilde talep görüyor. Siyez buğdayı bölgede "kabulca" veya "kaplıca" olarak adlandırılıyor.