Kastamonu'da feci kaza! Otomobil ok gibi saplandı
Kastamonu'da, tıra çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İlhan Ç. yönetimindeki 34 KZE 644 plakalı otomobil, Kastamonu-Ankara kara yolu Budamış Mahallesi'nde A.H. idaresindeki 37 BF 142 plakalı tomruk yüklü tıra arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlileri, uzun uğraşlar sonucu otomobilde sıkışanları çıkardı.
Mehmet Ali Furat'ın (37) hayatını kaybettiği belirlendi.
