Kastamonu'da feci kaza! Otomobil ok gibi saplandı

Kastamonu'da, tıra çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'da feci kaza! Otomobil ok gibi saplandı - Resim: 1

İlhan Ç. yönetimindeki 34 KZE 644 plakalı otomobil, Kastamonu-Ankara kara yolu Budamış Mahallesi'nde A.H. idaresindeki 37 BF 142 plakalı tomruk yüklü tıra arkadan çarptı.

Kastamonu'da feci kaza! Otomobil ok gibi saplandı - Resim: 2

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kastamonu'da feci kaza! Otomobil ok gibi saplandı - Resim: 3

İtfaiye görevlileri, uzun uğraşlar sonucu otomobilde sıkışanları çıkardı.

Kastamonu'da feci kaza! Otomobil ok gibi saplandı - Resim: 4

Mehmet Ali Furat'ın (37) hayatını kaybettiği belirlendi.

