Kastamonu'da aralıksız 12 saat dolu yağışı
Kastamonu’da yaklaşık 12 saattir dolu yağışı etkili oluyor. Halen İnebolu ve Küre ilçelerinde yer yer sağanak şeklinde yağan dolu yağışı nedeniyle birçok araç, ev, ekili arazi zarar gördü, iş yerlerini ve evleri de sular bastı.
Kastamonu, dolu yağışının etkisi altına girdi. Yaklaşık 12 saattir etkili olan dolu yağışı Kastamonu’da hayatı durma noktasına getirirken, birçok evde, araçta, ekili arazilerde ve iş yerlerinde de zarara neden oldu.
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İlk olarak dolu yağışı saat 15.00 sıralarında Araç ve İhsangazi ilçelerinde etkili oldu.
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rdından dolu yağışı Çatalzeytin, Abana ve Bozkurt ilçelerinde etkili oldu. Özellikle Çatalzeytin ilçesinde yumurta büyüklüğünde dolu yağdı.
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Bozkurt ilçesinde de bir süre etkili olan dolu yağışı nedeniyle hem Çatalzeytin hem de Bozkurt ilçelerinde birçok iş yerinde, araçta, evde ve ekili arazide zarar oluştu.
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