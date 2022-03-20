Kastamonu'da 12 yaşında hurdalardan yaptı! Sokakta onu gören şaştı kaldı: Önce güldüm, sonra bir gün...
KASTAMONU’nun Tosya ilçesinde 12 yaşındaki Uğur Hızır'ın hurda malzemelerden yaptığı otomobil lastikli bisiklet görenleri şaşırtıyor.
Tosya ilçesindeki Metal Sanayi Sitesi'nde bulunan bir kaportacı dükkanında boş vakitlerinde çıraklık yapan 12 yaşındaki Uğur Hızır, topladığı hurda malzemelerle ilginç bir bisiklet tasarımına imza attı.
Kağıt üstünde tasarım yapan Uğur, topladığı hurda malzemelerle bisikletin arka kısmında bulunan tekerleğin yerine otomobil tekerleği taktı.
Ustasının da yardımı ile yaptığı bisikletle sokaklarda gezen Uğur Hızır’ı gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Yaptığı bisikleti kendisinin de çok beğendiğini söyleyen Uğur, vatandaşlardan da büyük ilgi gördüğünü söyledi.