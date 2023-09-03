Kastamonu Taşköprü'de görenler mest oluyor! Ağaçların arasında saklı havuz

"Biz burada hep yüzeriz"

Türkmenler Mahallesi’nde yaşayan 59 yaşındaki Erdoğan Kaya, küçüklüğünden beri gölette yüzdüklerini belirterek, Burası bölgemizde Kocagöl olarak geçiyor. Göletimiz gerçekten büyük. Arkasında da bir şelalemiz var. Kuraklık sebebiyle su istediğimiz gibi akmasa da eski özelliğini koruyor. Böyle bir havuzu hiçbir yerde görmedim. Sitelerdeki havuzlardan bile büyük bir havuz diyebiliriz.