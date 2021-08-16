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Kastamonu Bozkurt'tan yürek burkan kareler: Su geldiğinde son anda kurtulduk

Kastamonu Bozkurt'tan yürek burkan kareler: Su geldiğinde son anda kurtulduk

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından çocukların hiçbir şeyden habersiz çamurun içerisinde oyun oynamaya devam etmeleri yürek burktu.

Kastamonu Bozkurt'tan yürek burkan kareler: Su geldiğinde son anda kurtulduk

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde Çarşamba günü meydana gelen ve ilçeyi neredeyse tamamen yutan sel felaketi geride acı izler bıraktı.

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Kastamonu Bozkurt'tan yürek burkan kareler: Su geldiğinde son anda kurtulduk

Birçok eve, iş yerine ve otomobile zarar veren afette ilçede şu ana kadar 60 kişi hayatını kaybetti.

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Kastamonu Bozkurt'tan yürek burkan kareler: Su geldiğinde son anda kurtulduk

Evlerini çamur basan vatandaşlar, eşyalarını dışarıya çıkarmak zorunda kaldı. 

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Kastamonu Bozkurt'tan yürek burkan kareler: Su geldiğinde son anda kurtulduk

Felaketin en masumu olan çocuklar ise, hiçbir şeyden habersiz, bahçelerini dolduran çamurun içinde oyunlarını oynayarak eğlenmeye devam etti.

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