Kastamonu Bozkurt'tan yürek burkan kareler: Su geldiğinde son anda kurtulduk
KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından çocukların hiçbir şeyden habersiz çamurun içerisinde oyun oynamaya devam etmeleri yürek burktu.
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde Çarşamba günü meydana gelen ve ilçeyi neredeyse tamamen yutan sel felaketi geride acı izler bıraktı.
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Birçok eve, iş yerine ve otomobile zarar veren afette ilçede şu ana kadar 60 kişi hayatını kaybetti.
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Evlerini çamur basan vatandaşlar, eşyalarını dışarıya çıkarmak zorunda kaldı.
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Felaketin en masumu olan çocuklar ise, hiçbir şeyden habersiz, bahçelerini dolduran çamurun içinde oyunlarını oynayarak eğlenmeye devam etti.
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