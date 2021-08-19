Kastamonu Bozkurt'ta selden etkilenen camiyi komandolar deterjanlarla temizledi
KASTAMONU'da selin etkilediği Bozkurt Merkez Camisi, Tokat'tan gelen komandolar tarafından köpük ve sabunla yıkanarak temizlendi. Mehmetçik, bölgede selin izlerini silmeye destek oldu.
KASTAMONU, Batı Karadeniz'i etkisi altına alan sağanak yağılardan en çok etkilenen illerden biri oldu.
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Çok sayıda ölü ve kaybın olduğu kentte selin izlerini silmek için birlik oluşturuldu.
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Ülkenin çeşitli bölgelerinden her kesimden grubun gittiği afet bölgesinde Mehmetçik de sahadan ayrılmadı.
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Tokat Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığından sel bölgesine gelen askeri personel, selden etkilenen Bozkurt Merkez Camisi'nde temizlik yaptı.
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