Kaş'ta 'yakıcı denizanası' istilası! Dokunan hastanelik oluyor

Türün muhtemelen gemilerin balast sularıyla Akdeniz'e geldiğini belirten Ceylan, “Şu anda inanılmaz aşırı bir şekilde de çoğaldığını tespit ettik. Ekosistemde hızlı bir değişim yaşıyorlar. Genellikle yüzeye çıkmıyor, dipte yaşıyorlar. Dibe bağımlı yaşasa da pelajik alanda, yani su kütlesinde de görülebilir. İnsanların yüzdüğü alanlarda da dikkat etmeleri ve hiçbir şekilde dokunmamaları gerekiyor" diye konuştu.