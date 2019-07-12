Kaslı vücuduyla şov yapıyordu! Ahmet Kural'ın son hali görenleri şaşırttı
Şarkıcı Sıla ile olan mahkemesinde aldığı 16 ay 20 gün cezası ertelenen Ahmet Kural, 'Ailecek Şaşkınız' filmi için yaptığı sporu bırakınca eski haline yeniden geri döndü.
Sıla Gencoğlu ile biten olaylı ilişkisinin ardından aylar sonra yeni bir kadınla görüntülenen Ahmet Kural, bu sefer aşk hayatıyla değil, göbeğiyle gündeme geldi. Sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafına "Yaz yaradı" notunu ekleyen Kural, aldığı kilolarla çok konuşuldu.
Ailecek Şaşkınız filmi öncesinde canlandıracağı karakter için spor yapan ve kısa zamanda geliştirdiği fit vücuduyla herkesi hayretler içerisinde bırakan Ahmet Kural, yaşadığı stresli günlerin de etkisiyle göbeği saldı.
Takipçilerini şaşırttı: Ahmet Kural'ın bu son hali, takipçilerini şaşırtmaya yetti. "Aylarca yaptığın kaslar gidip Tüpçü göbeği gelmiş yeniden" yorumları sıklıkla görülürken, en yakın arkadaşı Murat Cemcir ise, "Göbek taşı mı bu kral" yorumunda bulundu.
Peki Ahmet Kural kimdir?: Ahmet Kural, 10 Kasım 1982 tarihinde babasının görev yeri olan Kütahya’da doğmuştur. Aslen Ankaralıdır.