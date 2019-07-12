Kaslı vücuduyla şov yapıyordu! Ahmet Kural'ın son hali görenleri şaşırttı

Sıla Gencoğlu ile biten olaylı ilişkisinin ardından aylar sonra yeni bir kadınla görüntülenen Ahmet Kural, bu sefer aşk hayatıyla değil, göbeğiyle gündeme geldi. Sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafına "Yaz yaradı" notunu ekleyen Kural, aldığı kilolarla çok konuşuldu.