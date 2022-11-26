Kasımpaşa'da Selçuk İnan'ın maaşı ortaya çıktı! 'Para istemem' demişti ama...

SELÇUK İNAN'DAN AÇIKLAMALAR

“İlk teknik direktörlük deneyimim olacak. Birçoğunuz futbolculuğumu gördü, futbolculuğa başlangıç anıma şahit olanlar da var. Hedeflere hep beraber ulaşacağız. Her zaman gerçekleşebilecek hayaller kurdum. Kasımpaşa’da olmam benim için bir şans. Bu kurumsal yapıyı tanıdım. Futbolu ne kadar önemsediklerini gördükten sonra bu kararı vermek çok kolay oldu.