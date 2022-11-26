Kasımpaşa'da Selçuk İnan'ın maaşı ortaya çıktı! 'Para istemem' demişti ama...
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Galatasaray'ın efsane futbolcularından Selçuk İnan ile anlaşmıştı. 2020 yılında aktif futbolculuk kariyerini Galatasaray'da noktalayan İnan'ın Kasımpaşa'daki maaşı sosyal medyada gündem oldu.
Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Selçuk İnan'ın kazanacağı aylık ücret görenleri hayrete düşürdü. Geçtiğimiz günlerde imza atan ve takımını antrenmanlara başlatan İnan'ın Kasımpaşa'dan ilk önce maaş talep etmediği ortaya çıktı.
Selçuk İnan'ın hiçbir ücret talep etmediği, fakat bu durumu Kasımpaşalı yetkililerin kabul etmediği ortaya çıktı. Selçuk İnan'a bu olayın ardından aylık 200 bin TL ücret ödeneceği aktarıldı.
SELÇUK İNAN'DAN AÇIKLAMALAR
“İlk teknik direktörlük deneyimim olacak. Birçoğunuz futbolculuğumu gördü, futbolculuğa başlangıç anıma şahit olanlar da var. Hedeflere hep beraber ulaşacağız. Her zaman gerçekleşebilecek hayaller kurdum. Kasımpaşa’da olmam benim için bir şans. Bu kurumsal yapıyı tanıdım. Futbolu ne kadar önemsediklerini gördükten sonra bu kararı vermek çok kolay oldu.
Galatasaray’dan ayrılalı neredeyse 1 yıl oldu. Galatasaray demişken buradan Fatih hocama teşekkür borçluyum. Bu mesleği zaten yapmak istiyordum ama beni daha da cesaretlendiren kendisi oldu. 1 senedir tüm hocalarımla iletişim halindeyim."