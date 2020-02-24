Kasımpaşa Denizlispor maçı golleri ve geniş özeti
Süper Lig'in 23. haftasında Denizlispor'u konuk eden Kasımpaşa sahadan 2-0 galip ayrılarak 7 maç sonra 3 puanla tanıştı. Paşa'ya galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Brecka ve 83. dakikada Hajradinovic kaydetti. Bu galibiyet sonrası Kasımpaşa, puanını 19'a çıkarırken; 8 maçtır kazanamayan Denizlispor ise 24 puanda kaldı.
14. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sağdan kullandığı korner atışında savunmanın müdahalesiyle sola açılan topu Hadadi aldı. Bu oyuncunun ortasında altıpas önünde Koita'nın kafayla vurduğu meşin yuvarlak, kaleci Stackhowiak'ta kaldı.
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22. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Aytaç Kara'nın soldan ortasında altıpasta yükselen Brecka'nın kafayla vurduğu topu kaleci Stackhowiak son anda çıkardı. Dönen topu yeniden önünde bulan Brecka, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
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32. dakikada Aissati'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan çıkardığı sert şutta kaleci Ramazan Köse, meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.
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Mücadelenin ilk yarısı, lacivert-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
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