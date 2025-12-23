Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçen Defne Samyeli sessizliğini bozdu
Uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay itirafçı oldu. Akçay ifadesinde Garipoğlu'nun düzenlediği partilerde uyuşturucu kullanıldığını söyleyip partilere katılan ünlülerin isimlerini verdi. Akçay'ın ifadesinde adı geçen Defne Samyeli sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu operasyonunun yankıları sürüyor. Kasım Garipoğlu da hakkında yakalama kararı çıkarılan isimler arasında yer aldı.
Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan iş insanı Kasım Garipoğlu'nun İstanbul Boğazı'ndaki yalısında arama yapılmıştı. Yalıda yapılan aramda sahte dolarlar ve uyuşturucu madde düzeneklerinin bulunması soruşturmanın dikkat çeken olaylarından biri olmuştu.
Yaşanan gelişmelerin ardından firari Kasım Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay tutuklanmıştı. ATV'den Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre Akçay'ın ifadesi ortaya çıktı.
Akçay ifadesinde; Derin Talu, Şeyma Subaşı, Defne Samyeli, Şevval Şahin ve Burak Ateş'in partiye katılan bazı isimlerden olduğunu iddia etti. Partiler için önceden isim listesi belirlendiğini aktaran Akçay, bazen son an yönlendirmleriyle de yalıya gelenlerin olduğunu belirtti. Akçay ayrıca bu organizasyonlarda aynı barmen ve garson ekibinin görev yaptığını, bu ekibin Bodrum'daki tekne partilerinde de yer aldığını söyledi.