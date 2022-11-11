Kasım ayında sıcak havanın tadını deniz keyfi yaparak çıkardılar!

Türkiye’de sonbaharın yaşanması ve bazı şehirlerin kışa girdiği Kasım ayında Bodrum’da ise yazdan kalma günler yaşanıyor. Birçok şehirde sobaların yandığı, kaloriferlerin çalıştığı ve kışlık kıyafetlerin çıktığı günlerde Bodrum’da ise vatandaşlar denize girerek güneşleniyor.