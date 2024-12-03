Kasım ayı enflasyonu belli oldu! Milyonlarca memur ve emekli bekliyor, zam oranı netleşiyor
Kasım ayı enflasyon verisi ile beş aylık enflasyon yüzde 14,57 olarak hesaplandı. Nihai zam oranı için sadece aralık ayı enflasyonu kaldı.
Memur, memur emeklileri ve işçi emeklilerinin zam oranları 6 aylık enflasyon neticesinde belirleniyor. Kasım ayı ile birlikte beş aylık enflasyon ortaya çıktı.
NTV'de yer alan habere göre Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında toplam enflasyon yüzde 14,57 olarak hesaplandı. Zam oranı aralık enflasyon ile birlikte kesinleşecek.
TÜİK, kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon kasım aylık bazda yüzde 2,24 ile beklentilerin üzerinde açıklandı.
SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor. İşçi emeklilerinin kasım ayı itibarıyla yüzde 14,57 zammı kesinleşmiş oldu.