Kasık fıtığı nedir? Kasık fıtığının 3 önemli belirtisi

Kasık fıtıkları, karın içindeki organların (ince bağırsaklar, bağırsak yağları gibi), karın duvarındaki zayıf bölgelerden çıkarak cilt altında şişlik oluşturuyor. Tüm yaşam boyunca erkeklerin % 27’si, kadınların %3’ünde bu sorun görülmektedir. Dünyada her yıl ortalama 20 milyon kişinin kasık fıtığı ameliyatı olduğu bilinmektedir. Genellikle ıkınma, öksürme, hapşırma, zorlanma gibi karın içi basıncını artıran sebepler şişliği belirgin hale getirmektedir. Eğer fıtık sıkışmaz ise yatınca kaybolmaktadır.