Kasık fıtığı nedir? Kasık fıtığının 3 önemli belirtisi
Kasık fıtıkları, karın duvarı fıtıklarının % 80’nini oluşturuyor ve erkeklerde 3 kat daha sık görülüyor. Hasan Uzer, kasık fıtıkları ve tedavi yöntemleri ile önemli bilgiler aktardı.
Kasık fıtıkları, karın içindeki organların (ince bağırsaklar, bağırsak yağları gibi), karın duvarındaki zayıf bölgelerden çıkarak cilt altında şişlik oluşturuyor. Tüm yaşam boyunca erkeklerin % 27’si, kadınların %3’ünde bu sorun görülmektedir. Dünyada her yıl ortalama 20 milyon kişinin kasık fıtığı ameliyatı olduğu bilinmektedir. Genellikle ıkınma, öksürme, hapşırma, zorlanma gibi karın içi basıncını artıran sebepler şişliği belirgin hale getirmektedir. Eğer fıtık sıkışmaz ise yatınca kaybolmaktadır.
Kasık fıtığının belirtilerine dikkat!
-Kasık fıtığının en sık görülen belirtisi kasık bölgesindeki ve testislerdeki şişliktir. Şişlik bölgesinde ağrı ve yanma olabilir. Karın içi basıncının arttığı durumlarda şikayetler artar, yatınca azalır.
-Ağrı yemeklerden sonra kramplar şeklinde görülebilir, kabızlığa neden olabilir. Tüm bu şikayetler aslında bağırsakların geçici olarak fıtık kesesi içine girip çıkmasıyla oluşmaktadır. Eğer fıtık çıkıyor ancak içeri girmiyorsa, içindeki bağırsak ve bağırsak yağları boğulmuş demektir. Bu durum ‘boğulmuş fıtık’, ‘sıkışmış fıtık’, ‘inkarsere herni’, ‘strangüle herni’ şeklinde tanımlanır.
-Bulantı, kusma, iştahsızlık, gaz ve büyük abdest çıkaramama, karın şişkinliği, ateş, fıtık bölgesinde kızarma ve morarma gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Acil bir durumdur, acil ameliyatla fıtığın tamiri ve bağırsağın yeniden kanlanması sağlanmalıdır aksi takdirde bağırsağa yeterince kan gitmemesine bağlı bağırsakta çürüme, delinme, peritonit (karın zarı iltihabı) başlayacaktır.